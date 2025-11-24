https://tr.mehrnews.com/news/1932391/ 24 Kas 2025 14:27 News ID 1932391 Video Video 24 Kas 2025 14:27 Türkiye İran'daki yangın bölgesinde soğutma çalışmalarına katıldı Türkiye'ye ait yangın söndürme uçakları İran'ın kuzeyindeki yangın bölgesinde soğutma çalışmalarına katıldı. indir 1 MB News ID 1932391 کپی شد İlgili haberler İran'daki orman yangında yeni gelişme: Türkiye'den yardım geldi mi? İran'dan orman yangınlarındaki yardımı için Türkiye’ye teşekkür Gülistan orman yangını söndü; soğutma çalışmaları başladı Ekler Türkiye yangın orman yangını Video
