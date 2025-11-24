  1. Video
24 Kas 2025 14:27

Türkiye İran'daki yangın bölgesinde soğutma çalışmalarına katıldı

Türkiye İran'daki yangın bölgesinde soğutma çalışmalarına katıldı

Türkiye'ye ait yangın söndürme uçakları İran'ın kuzeyindeki yangın bölgesinde soğutma çalışmalarına katıldı.

indir 1 MB

News ID 1932391

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha