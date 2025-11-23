  1. Toplum
23 Kas 2025 15:26

İran'daki orman yangında yeni gelişme: Türkiye'den yardım geldi mi?

İran Çevre Koruma Kurumu Başkan Yardımcısı Hadi Kiyadeliri, ülkenin kuzeyindeki Elit ormanlarında devam eden yangın söndürme çalışmalarının son durumu hakkında bilgi verdi.

Hadi Kiyadeliri, "Bölgedeki yangın, iki gece öncesine göre yüzde 80 oranında yavaşladı. Şimdilik yangın kontrol altına alındı ​​ve ilerlemesi durduruldu, ancak yangının tamamen sönmesi için yağmura ihtiyaç var." dedi.

Türkiye'nin İran'a yardım gönderip göndermediğine ilişkin Kiyadeliri, "Türkiye'den helikopter ve yardım ekibinin bugün geleceği söylendi ama henüz gelmedi" ifadesini kullandı.

İran Çevre Koruma Kurumu'na göre Türkiye'den yardım için gönderilen 2 yangın söndürme uçağı ve bir helikopter bugün öğlen saatlerinde Erdebil Havalimanına indi.

Çalus ve Nevşehr milletvekili Kamran Puladı, Türkiye'nin gönderdiği yangın söndürme uçaklarının dün göreve başladığını ileri sürmüştü.

İran Çevre Koruma Kurumu Başkanı Şina Ensari, Elit Ormanı’ndaki yangını kontrol altına almak için Türkiye tarafından iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderildiğini açıklamıştı.

