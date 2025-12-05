ABD ile Müzakerelerin Hiçbir Faydası Yok

İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, Mehr Haber Ajansı'na verdiği röportajda, ülke sorunlarının çözümünün hâlâ ABD ile müzakerelerde olduğunu düşünenlere yanıt verdi. Rızai, ABD Başkanı Donald Trump’ın Siyonist rejimin İran topraklarına yönelik saldırılarını planlama ve kontrol etmedeki rolünü kabul ettiğini belirterek, “Bu itiraf, Amerikalıların yalan söylediğini bir kez daha ortaya koyuyor” dedi.

Rızai, “Daha önce İran’a karşı savaşa katıldıklarını inkâr ettiler. Trump’ın bu itirafı, yalan söylemenin ABD yönetiminde kurumsallaştığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

İranlı siyasetçi, “Amerikalılar, binden fazla masum İran vatandaşının şehit olmasından doğrudan sorumludur. Bu kişilerin çoğu kadınlar, çocuklar, gençler ve 12 günlük savaşta hayatını kaybeden sivillerdi. Birçok kişi de yaralandı ve bu olayların sorumluluğu ABD’ye aittir” şeklinde konuştu.

Rızai, 12 günlük savaşın Amerika’nın İran milletine karşı bir savaşı olduğunu vurgulayarak, “Milletimiz, bu süreç boyunca sadece Siyonist rejime değil, aynı zamanda NATO ve Amerikalılara karşı da kararlı bir duruş sergiledi; bu, milletimizin asaletini gösteriyor” dedi.

Ayrıca, Rızai, “12 günlük savaştan önce ve bu yılın başında yaptığımız müzakerelerin, aslında Amerika’nın aldatma operasyonunun bir parçası olduğunu belirtmeliyim. Bu süreç, bizi meşgul etmek ve ülkemize doğru zamanda saldırmak için kurulmuş bir tuzaktı” ifadelerini kullandı.

Son olarak, Rızai, “Bu nedenle, Amerika ile müzakerelerin bize hiçbir faydası olmadığına inanıyoruz. Trump’ın açıkça itiraf ettiği gibi, Amerikalılar bize saldırdığında müzakerelerin ortasındaydık. Bir hatayı tekrarlamak daha büyük bir hatadır ve şu anda Amerika ile müzakere etmenin mantığı yok. Bu durum, milli çıkarlarımıza zarar verecek ve zararları kesinlikle faydasından fazla olacaktır” dedi.