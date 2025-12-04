Bekayi: Üç ada, İran topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır

Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Genel Sekreterliği'nin internet sitesine göre, konsey liderleri, Çarşamba akşamı Bahreyn'in ev sahipliğinde düzenlenen 46. toplantılarının sonunda bir açıklama yayınladı. Açıklamanın birkaç paragrafında, üç İran adası ve Araş petrol sahasıyla ilgili tekrarlanan iddialar dile getirildi.

Bu açıklamaya göre, Fars Körfezi Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi, Büyük Tunb, Küçük Tunb ve Abu Musa'nın BAE'ye ait olduğunu addia etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi konu hakkında şunları söyledi: Büyük Tunb, Küçük Tunb ve Ebu Musa Adaları" hakkındaki herhangi bir iddia temelden temelsiz ve geçersizdir ve ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı ve iyi komşuluk ilkesine açıkça aykırıdır.

Bir ülkenin topraklarının bir kısmı hakkında asılsız bir iddianın tekrarlanması, coğrafi ve tarihi gerçekleri değiştirmez ve hak iddia eden kişiye hukuki açıdan herhangi bir hak sağlamaz.

Araş petrol sahası hakkındaki tek taraflı iddialar geçersizdir. Tekrarlanan açıklamalar yapmak, Kuveyt hükümetine hukuki açıdan herhangi bir hak sağlamaz.