Son bir haftada İran'da neler yaşandı?

Mehr Haber Ajansı: Geçtiğimiz hafta İran, politik, ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan önemli olaylara sahne oldu. Bu olaylar ülkenin farklı bölgelerinde yaşanmış olsa da, birlikte İran'ın iç durumu ve dış ilişkilerindeki etkileşimleri hakkında net bir resim sunuyor.

Bu haftalık rapor, önemli gelişmeleri özetlemeyi ve İran'ın politika, ekonomi, kültür ve bölgesel konumunu etkileyen eğilimleri kısa, anlaşılır ve kesin bir şekilde incelemeyi amaçlamaktadır.

İran'da haftanın ilk günü Cumartesi olarak bilinmektedir. Haftanın son günü de Cuma günüdür.

İşte 29 kasım-5 aralık arasındaki son önemli gelişmeler:

Hakan Fidan'ın Tahran ziyareti

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a geldi. Fidan, burada İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İran Meclis Başkanı Muhamned Bakır Galibaf ve İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani ile bir araya geldi.

Görüşmelerde bölgesel işbirliğine vurgu yapılırken, İsrail'in ortak bir tehdit olduğu da belirtildi. Bu, 12 günlük savaştan sonra bir Türk heyetinin İran'a gerçekleştirdiği en önemli ziyaret olarak öne çıkıyor.

Suudi yetkilinin Fidan ile aynı günde Tahran ziyareti

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Suud bin Muhammed El-Sati’nin Fidan ile aynı günde Tahran’ı ziyaret etti. Suudi makam Erakçi ile bir araya geldi.

ŞİÖ üyeleri ile ortak askeri tatbikat

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinde Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi ülkelerin katılımıyla Sehend 2025 Ortak Terörle Mücadele Tatbikatı düzenlendi.

10 ülke bu tatbikata katıldı.

Fars Körfezi'nde önemli deniz tatbikatı

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Fars Körfezi'nde önemli deniz tatbikatı düzenledi. Devrim Muhafızları Ordusu Donanması'nın icra ettiği "Şehit Muhammed Nazeri" adlı askeri tatbikatta çok sayıda balistik ve seyir füzesi ateşlendi.

İran, Rusya ve Çin'den BM'ye ortak mektup

İran, Rusya ve Çin'in BM daimi temsilcileri, BM Güvenlik Konseyi Başkanı ve BM Genel Sekreteri'ne gönderdikleri ortak mektupta, BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı'nın 8'inci maddesi gereğince, bu kararın tüm hükümlerinin 18 Ekim 2025 tarihinden itibaren yürürlükten kalktığını vurguladılar.

İslamabad-Tahran-İstanbul yük treni 31 Aralık'ta kalkacak

Pakistan Demiryolları Bakanı, "İslamabad-Tahran-İstanbul Eko Yük Treni'nin 31 Aralık 2025'te Pakistan'ın başkentinden yola çıkacak."dedi.

İran'da uluslararası film festivali

Nuri Bilge Ceylan ve Tamer Karadağlı gibi isimlerin katıldığı 43. Uluslarası Fecr Film Festivali İran'ın kültür başkenti olarak bilinen Şiraz kentinde düzenlendi.

Fars Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiye el konuldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri İkinci Bölge Komutanı, "İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yönlendirmesiyle Fars Körfezi'nde Esvati̇ni̇ bayraklı bir gemide 350 bin litre kaçak yakıt ele geçirildi" dedi.

Rusya, İran ve Azerbaycan'dan Kuzey-Güney Koridoru'nda Üçlü İş Birliği

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ulaştırma Konseyi'nin 83. oturumu, 15 üye ülkeden üst düzey yöneticilerin katılımıyla Bakü'de gerçekleştirildi. Oturumda, İran İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu demiryollarının yöneticileri, uzun vadeli ve faydalı bir iş birliği amacıyla bir mutabakat zaptı imzaladı.

“Kürdistan” yüzer üssü ve “Sahand” savaş gemisi İran donanmasına eklendi

İran Ordu Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral İrani’nin katılımıyla düzenlenen bir törende, “Kürdistan” yüzer üssü Deniz Kuvvetleri’ne eklendi.