12 Günlük Savaşın Ardından: Tebriz’de Doğu Blokunun Güç Gösterisi

Mehr Haber Ajansı:12 günlük savaşın dumanları henüz bölge semalarından silinmemişken, İran, Doğu Azerbaycan eyaletinde 'Sehend 2025 Ortak Terörle Mücadele Tatbikatı'ına ev sahipliği yaparak askeri gücünü sergilemekle kalmadi, aynı zamanda ortak tehditlere karşı doğudan güçlü bir koalisyonu harekete geçirdi. Belarus ve Özbek güçlerinin operasyonel varlığı ve Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye 10 ülkeden üst düzey heyetlerin katıldığı ortak tatbikat, İran'ın son zaferinin ardından bu düzeydeki ilk pratik deneyimi olup, hayati önem taşıyan ekonomik koridorların güvenliğini sağlamak için stratejik bir mesaj vedi.

İmam Zaman Tugayı'nda Tatbikata Güçlü Başlangıç

Bu tatbikatının ana aşaması, İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) kara kuvvetlerinin İmam Zaman Mekanize Tugayı'ndaki katılımıyla başladı. Üç gün süren tatbikat, basit bir askeri tatbikattan çok daha fazlasıydı; gerçek mühimmat ve mikro intihar İHA'ları gibi gelişmiş teknolojiler kullanılarak terörle mücadele kabiliyetlerinin koordineli bir göstergesiydi. İran kuvvetleri, Belarus ve Özbekistan'dan operasyon ekipleriyle birlikte gerçek terörle mücadele senaryoları uygularken, Çin, Rusya, Hindistan, Pakistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus, Özbekistan ve İran dahil olmak üzere Şanghay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) üye 10 ülkenin askeri ve güvenlik heyetleri operasyonu izledi. Ayrıca, Suudi Arabistan, Irak, Umman ve Azerbaycan olmak üzere dört konuk ülke de tatbikata katılarak, yakınlaşmanın geniş kapsamını vurguladı.

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Karami, katılımcı birlikleri ziyaretinde, "İran İslam Cumhuriyeti terörizmin kurbanı oldu ve 17 bin terör şehidiyle bu tatbikatın amacı terör eylemleriyle kararlı bir şekilde mücadele etmektir." dedi. Birliklerin yüksek hazırlık düzeyi hakkında bilgi veren Karami, "Çeşitli senaryolar tasarlayarak deneyim paylaşımı için zemin hazırladık." dedi.

Stratejik Önem: Yeni Üyelikten Merkezi Bir Role

Bu tatbikat, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün İran topraklarında gerçekleştirdiği ilk ortak saha operasyonuydu ve bu tatbikata ilk kez ev sahipliği yaptık. Siyasi uzman Mohammad Sacidifer bir röportajında, "Bu tatbikatlar taktiksel amaçlardan ziyade dayanışmayı artırmak ve uyumu göstermek için düzenleniyor." dedi. 1996 yılında Şanghay 5 olarak kurulan Şanghay Örgütü, bugün 10 üyesiyle dünya nüfusunun yarısını kapsıyor ve İran, 2023'ten beri resmi üye.

"İran'ın, yirmi yılda yalnızca dört kez düzenlenen bu terörle mücadele tatbikatının dördüncü turuna ev sahipliği yapması, ülkemizin stratejik konumunu yansıtıyor." diye ekledi.

Neden Tebriz’de yapıldı

Doğu Azerbaycan Eyaleti'nin tatbikat mekanı olarak seçilmesi tesadüf değil. Bu bölge, üç hayati koridorun kesiştiği noktadır: Kuzey-Güney, Hazar enerji yolları ile Fars Körfezi'ne ve Kafkasya ile Orta Asya'ya bağlantılar. Tatbikatın bu kritik noktada düzenlenmesi, ortaklara ve rakiplere açık bir mesaj veriyor: İran, bu ekonomik yolların terör tehditlerine karşı güvenliğini sağlamaya hazır. Bu eylem, İran'ı Doğu Paktı'nda güvenilir bir güvenlik garantörü olarak konumlandırıyor.

Nefes Kesen Operasyon: Akıllı İmhadan Rehine Kurtarmaya

Perşembe günü gerçekleştirilen son aşamada, İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri, Belarus ve Özbek kuvvetleriyle birlikte çeşitli senaryolar uyguladı. Öne çıkanlar arasında şunlar yer aldı:

- Akıllı İmha: Gelişmiş patlayıcılara sahip imha birlikleri, teröristlerin iletişim hatlarını kesti.

- Mikro İHA: Sajjil taburları, akıllı mühimmatlarla donatılmış İHA'larla düşman mevzilerini imha etti.

- Güçlü Sınır Savunması: Tahkimatlara konuşlandırılan özel birlikler, teröristlerin girişini püskürttü.

- Hava Desteği: İran Devrim Muhafızları Kobra helikopterleri mevzilere hassas ateş açarken, Mi-17 ve 214 helikopterleri birlikleri havadan indirdi.

- Rehine Kurtarma: Bir otobüsten rehineleri kurtarmak için ortak bir operasyon başarıyla gerçekleştirildi.

Bu operasyon, İran'ın kuzeybatı ve güneydoğusunda sürdürülebilir güvenlik sağlayan ve deneyimlerini ortaklarıyla paylaşan bir güç olan İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri'nin düzensiz gruplarla mücadeledeki benzersiz kabiliyetini vurguladı.

12 Gülük Savaşın Gölgesinde Stratejik Mesajlar

Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur, tatbikatın açılış mesajında, konukların katılımını "bir onur" olarak nitelendirdi ve Şanghay Terörle Mücadele Komitesi Başkanı General Şarşiyev'e teşekkür etti. General Süleymani, Bakıri, Selami ve Raşid de dahil olmak üzere terörle mücadele şehitlerini anan Pakpur, "Devrim Muhafızları Ordusu, tekfirci ve ayrılıkçı terörizmle mücadelede değerli deneyimlere sahiptir ve bunları kısıtlama olmaksızın paylaşmaya hazırdır." dedi. Pakpur, "Terörizm sınır tanımaz ve bu tatbikat kolektif gücü artırmak için tasarlanmıştır." diye ekledi.

12 günlük savaşın hemen ardından gerçekleşen bu etkinlik, İran'ın gücünün bir göstergesidir. Askeri alanın ötesinde, Sehend 2025 terörizmin bağımsız bir tanımını sunar; Batı'nın "iyi ve kötü teröristler" olarak ikiye ayırmasının aksine, Doğu bölgesel gerçekleri vurgular. Etkileri ekonomik olabilir: büyük sözleşmeler için güvenlik güveni, Kuzey-Güney Koridoru'nun hızlandırılması ve İran'ın bir teknoloji ortağı olarak konumunun güçlendirilmesi.

Sonuç olarak, Sehend 2025 tatbikatı, İran'ın savunma diplomasisinde bir dönüm noktasıdır; Doğu güvenlik kutbuna yeni bir üye olarak, yeni dünya düzeninde aktif bir rol üstlendiğini ilan etmektedir. Tatbikat sadece bölgesel güvenliği güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda dünyaya bir barış ve iş birliği mesajı da gönderiyor.