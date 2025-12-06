Nijerya: BRICS’e üye olmayı bekliyoruz

Sputnik'in haberine göre Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doha Forum 2025'te konuşan Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Tuggar, Nijerya'nın gelecek yıllarda BRICS’e tam üye olmayı beklediğini dile getirdi.

“2050 yılına gelindiğinde Nijerya’nın nüfusu 400 milyon kişiye ulaşacak ve toplumumuzu orta sınıfa doğru dönüştürme konusunda acele ediyoruz" diyen Tuggar, şu cümleleri kaydeti:

"BRICS’ten öğrenecek çok şeyimiz var ve dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olarak çıkarlarımıza dayalı ilişkilere sahip olmanın bizim için ne kadar önemli olduğunu gördük. Önümüzdeki yıllarda Nijerya’nın BRICS’e tam üyelik kazanmasını bekliyoruz."