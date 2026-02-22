Nijerya'da silahlı saldırı: 50 kişi öldü

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı bir grubun köye saldırısı sonucunda en az 50 kişi hayatını kaybetti.

Eyaletin milletvekili Hamisu Faru'nun açıklamasına göre, motosikletlerle Tungan Dutse kasabasına bağlı köye gelen silahlılar ateş açtı. Saldırı sırasında kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere çok sayıda kişi kaçırıldı, evler yakıldı.

Belirtmek gerekir ki, Nijerya uzun süredir silahlı grupların, ayrıca Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu olan Islamic State West Africa Province örgütünün saldırılarıyla karşı karşıya. Ülkede adam kaçırma suçuna ölüm cezası öngörülse de, fidye amaçlı kaçırmalar yaygınlaşmıştır.