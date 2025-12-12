  1. Dünya
Japonya'da 6,7 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Aomori eyaleti açıklarında cuma günü 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansı’nın (JMA) açıklamasına göre merkez üssü Aomori eyaletinin doğu açıkları olan 6,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Yaklaşık 20 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından ülkenin kuzey ve kuzeydoğu bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı.

Aomori eyaletine bağlı Misawa bölgesi açıklarında 8 Aralık’ta meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremde 50 kişi yaralanmıştı.

JMA, gelecek günlerde benzer veya daha yüksek büyüklükte artçı depremler olabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

