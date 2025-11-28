İran'da peş peşe deprem: Behabad ilçesi 3 kez sallandı

Yezd eyaletinin merkezine yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunan Behabad ilçesi bu sabah üç kez sallandı.

İlk deprem, 4.9 büyüklüğünde, Cuma sabahı saat 01:11'de 15 kilometre derinlikte meydana geldi. Bunun ardından Kızılay ekipleri, deprem merkezine yakın köylere sevk edildi.

Üç dakika sonra (saat 01:14) 5.1 büyüklüğünde bir diğer deprem, 12 kilometre derinlikte aynı bölgede kaydedildi ve Kızılay ekipleri bölgeye ilk değerlendirme için gönderildi.

Behabad'daki üçüncü deprem, 3.2 büyüklüğünde olup, saat 01:42'de 8 kilometre derinlikte meydana geldi.