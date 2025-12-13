  1. Dünya
Gazze'de şehit sayısı 70 bin 654'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden Siyonist saldırılarında 70 bin 654 Filistinlinin şehit olduğunu, 171 bin 95 kişinin yaralandığını açıkladı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, Siyonist İsrail'in saldırılarının sonuçlarına ilişkin yeni verileri paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre, son 48 saat içinde biri enkaz altından çıkarılan olmak üzere 3 Filistinli şehit oldu, 16 kişi de yaralı olarak hastanelere ulaştırıldı.

Bakanlık, 11 Ekim’de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana Gazze’de 386 Filistinlinin şehit edildiğini, 1018 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Açıklamada, ateşkese rağmen saldırıların ve ihlallerin sürdüğü vurgulandı.

Öte yandan, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze’ye yönelik devam eden saldırılarda toplam şehit sayısının 70 bin 654’e, yaralı sayısının ise 171 bin 95’e yükseldiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, enkaz altında hâlâ çok sayıda kişinin bulunduğunu, gerçek bilançonun açıklanan rakamların üzerinde olduğunu ifade etti.

Gazze’de sağlık altyapısının büyük ölçüde tahrip edildiğine dikkat çeken yetkililer, uluslararası toplumu siyonist rejimin saldırılarına karşı sorumluluk almaya ve Filistin halkını koruyacak somut adımlar atmaya çağırdı. 

