İran, Filistinlilere yönelik soykırımın devam etmesini kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yönelik devam eden katliam ve soykırımı; aralıksız bombardımanlar ile insani yardımların girişinin engellenmesi yoluyla sürdürülmesini şiddetle kınayarak, bu suçların durdurulması ve savaş ile soykırım suçlularının yargılanması için acil ve etkili tedbirler alınması hususunda uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler’in sorumluluğunu hatırlattı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Uluslararası Adalet Divanı’nın danışma görüşüne ilişkin son kararına işaret ederek; 1949 Cenevre Sözleşmeleri’nin ortak 1. maddesi uyarınca tüm devletlerin uluslararası insancıl hukukun uygulanmasını sağlama yükümlülüğünü vurgulayan bu karar doğrultusunda, Siyonist rejimin uluslararası insancıl hukuku defalarca ve ağır biçimde ihlal etmesini, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım işlemesini şiddetle kınadı ve bu rejimin cezasızlığına son verilmesi gereğinin altını çizdi.

Bekayi, ABD ve Siyonist rejimin diğer silah ve siyasi destekçilerini; Filistinlilere yönelik soykırımda ve işgal altındaki Filistin ile Lübnan ve Suriye’de bu rejim tarafından işlenen diğer suçlarda Siyonist rejimin suç ortağı olarak nitelendirerek, “Sözde Gazze ve Lübnan ateşkeslerinin ilan edilmesine rağmen, ABD’nin kapsamlı desteği ve Lübnan ile Gazze’deki ateşkesin garantörlerinin kayıtsızlığıyla Siyonist rejim işgal altındaki Filistin ve Lübnan’da vahşi suçlarını sürdürüyor” dedi.

İsmail Bekayi, Siyonist rejimin Lübnan’a yönelik sürekli saldırılarını, Lübnanlı sivillerin hedef alınmasını ve bu ülkenin altyapı ile hayati tesislerinin tahrip edilmesini; Siyonist rejimin saldırgan niteliğinin ve bölge ülkelerinin güvenliği ile kalkınmasına yönelik özsel düşmanlığının açık bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Bekayi ayrıca, ırkçı Siyonist rejimin bölge ve dünya barış ile istikrarına yönelik sürekli tehdidiyle mücadele edilmesi için bölge ülkeleri ve uluslararası toplumun ciddi adımlar atması çağrısında bulundu.