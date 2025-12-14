İran ve Türkiye’nin kardeşliği güçleniyor

İran’ın Hoy şehrinin belediye heyeti, Konya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina’da gerçekleşen ziyarette İran heyeti, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ile görüştü.

İki kadim komşu ülkenin kardeş şehrini Selçuklu darülmülkü Konya’da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Uzbaş, “Binlerce yıllık dostluğumuz devam ediyor. İnşallah bizler de yerel yönetimler olarak bu dostluğu ve kardeşliği daim kılmak için her türlü girişimi ve çalışmayı yapıyoruz. Kardeş şehir ilişkimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Hoy Şehir Konseyi Başkanı Seccad Çehre Ara da Konya’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek kardeş şehir protokolünün iki şehir açısından da hayırlı olmasını diledi.

İmza töreninde konuşan Çehre Ara, "Mistik turizm ve ortak kültürel programlar için Konya ile işbirliği yapmaya hazırız. Kardeşlik protokolü iki şehir arasında işbirliğinin başlangıcı olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Çehre Ara, kardeş şehir ilişkilerinin ticaret, turizm ve kalkınma alanlarında önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını söyledi.

Hoy kentinin Şems Tebrizi ve Mevlana konulu etkinliklere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu anlatan Çehre Ara, "Şems-i Tebrizi ve Mevlana’nın ortak mirasına dayanan iki şehir arasındaki bağlar kalıcı ve uzun vadeli kentsel işbirliği oluşturmak için mükemmel bir potansiyel sunmaktadır. Şems-i Tebrizi'nin memleketi olan Hoy, Konya ile işbirliğini genişletmeye hazırdır." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Uzbaş ve Hoy Belediye Başkan Vekili Bahman Rezanejad tarafından Konya ve Hoy şehirlerini kardeş şehir yapan protokol imzalandı.

Hoy şehri, İran’ın Batı Azerbaycan eyaletinde yer alan, köklü bir tarihe ve kültürel mirasa sahip bir kenttir.

Hoy, tarihi çok eskilere, M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanan bir şehirdir. Stratejik konumu nedeniyle tarih boyunca önemli bir ticaret ve askeri merkez olmuştur. Şehir, İpek Yolu üzerinde yer aldığı için Asya ve Avrupa arasında bir bağlantı noktası işlevi görmüştür.

Hoy, İran'ın kuzeybatısında, Türkiye sınırına oldukça yakın bir konumdadır. Van Gölü'ne olan yakınlığı nedeniyle tarih boyunca Van ile güçlü bağlar kurmuştur. Bu stratejik konum, Hoy'un ticari önemini artırmıştır.

Hoy’da ziyaret edilebilecek pek çok tarihi yer bulunmaktadır:

Hoy Kalesi: Şehrin savunma amacıyla inşa edilmiş önemli yapılarından biridir.

Shams-i Tebrizi Türbesi ve Minare: Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin hocası ve ilham kaynağı olan Şems-i Tebrizi’nin türbesi Hoy’da bulunmaktadır. Bu türbe, Hoy’un manevi önemi açısından eşsizdir.

Ermeni Surp Sarkis Kilisesi: Hoy, tarih boyunca Ermeni nüfusunun da etkisi altında kalmıştır.