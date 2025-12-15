PKK'nın Türkiye'den asıl talebi nedir?

Cumhuriyet gazetesi yazarı Örsan K. Öymen bugün kaleme aldığı yazıda PKK'nın asıl talebini değerlendirdi. Öymen, PKK'nın özerlik peşinde olduğunu iddia etti.

Öymen'in yazısının bir bölümü şu şekilde:

Terör örgütü PKK’nin ve DEM’in talepleri, medyaya yansıyan açıklamalara göre, her ne kadar federasyon ve özerklik gibi unsurlardan söz etmese de Türkiye’nin üniter yapısına zarar verecek niteliktedir.

PKK ve DEM “demokratik toplum” ve “barış” gibi maske işlevi gören sözcüklerin arkasına sığınarak demokrasiyi etnik kimlik haklarına indirgemekte, Türkiye başka bir devletle barış antlaşması sağlayacakmış gibi bir terör örgütünü meşrulaştırmaktadır.

PKK’nin ve DEM’in, PKK’nin silah bırakması karşılığında ortaya koyduğu talepler şöyle özetlenebilir:

1-Anayasada Türklerin ve Kürtlerin eşit yurttaş ve Cumhuriyetin kurucu unsurları olduklarının vurgulanması.

2-Kürtlerin çoğunlukta olduğu illerde anadilde eğitim hakkının anayasal güvence altına alınması ve/ veya sağlanması.

3-Kürtlerin çoğunlukta olduğu illerde yerel yetkilerin arttırılması ve anayasal, yasal güvence altına alınması.

Bugün bu hakları talep edenlerin gelecekte federasyon ve özerklik gibi hakları da talep edecekleri, bu hakların federasyon ve özerklik gibi taleplerin altyapısını oluşturmak için talep edildiği açıktır.

PKK’nin ve DEM’in 1921 yılında TBMM’nin kabul ettiği sözde “anayasaya” vurgu yapmasının nedeni de budur.

1921’de kabul edilen “Teşkilatı Esasiye Kanunu” bir anayasa değildir, çünkü anayasa devlete özgü bir toplum sözleşmesidir. Bir devletin anayasası olur, devlet yoksa anayasa da olmaz.