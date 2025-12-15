  1. Dünya
15 Ara 2025 13:54

İran-IKBY ilişkileri Erbil'de ele alındı

İran'ın Irak Büyükelçisi Muhammed Kazım Al-Sadık, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Erbil'de bir araya geldi. Görüşmede İran-IKBY ilişkileri Erbil'de ele alındı.

Görüşmede, Erbil ile Tahran arasındaki ilişkilerin "iyi komşuluk" temelinde geliştirilmesine vurgu yapıldı.

IKBY Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede; İran'ın Irak ve IKBY ile ilişkileri, Irak’taki genel siyasi durum ve Erbil-Bağdat hattındaki sorunların çözümüne yönelik diyalog süreci ele alındı.

Açıklamada, tarafların IKBY ile İran arasındaki ilişkilerin iyi komşuluk ve ortak çıkarlar temelinde, özellikle ekonomi ve ticaret alanlarında geliştirilmesi konusundaki karşılıklı isteklerini yineledikleri belirtildi.

İran’ın Erbil Başkonsolosu'nun da hazır bulunduğu görüşmede ayrıca bölgedeki son gelişmeler ile güvenlik ve istikrarın korunmasının önemi masaya yatırıldı.

