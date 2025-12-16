İran’ın Bağdat Büyükelçisi Erbil'de Mesud Barzani ile görüştü

İran’ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al-Sadık, pazartesi günü Erbil’de Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ile bir araya gelerek görüşmelerde bulundu.

İran’ın Erbil Başkonsolosu ile İran’ın Irak’taki Kültür Ataşesi de hazır bulunan bu görüşmede bölgesel gelişmeler, Irak’taki siyasi durum ve Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkiler ele alındı ve taraflar bu konulardaki görüşlerini karşılıklı olarak paylaştı.

Ayrıca IKBY ile İran arasındaki ilişkiler de görüşmenin önemli başlıklarından biri oldu. Taraflar, ortak çıkarlar çerçevesinde bu ilişkilerin farklı alanlarda geliştirilmesi ve güçlendirilmesinin gerekliliği üzerinde durdu.