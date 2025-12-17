  1. Türkiye
Türkiye, Irak'ta operasyon odası kuruyor

Kuzey Irak’taki güvenlik gelişmeleri yeni bir aşamaya girerken, Türkiye’nin Ninova ilindeki önemli bir üssünde gelişmiş bir operasyon odasının inşasına başlandığına dair bilgiler paylaşıldı.

Bilgili bir kaynak, Kuzey Ninova’daki Türkiye’nin en önemli askeri üslerinden birinde gelişmiş bir operasyon odasının inşasına başlandığını duyurdu.

Bu kaynak, “almaalomah” haber ajansına yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Başıka bölgesine yakın üssün doğu kesiminde hızlı bir inşaat sürecinin devam ettiğini ve bu yeni tesisin gelişmiş bir operasyon odası olacağına dair belirtiler olduğunu ifade etti.

Kaynağın verdiği bilgiye göre, söz konusu üs, Kuzey Irak’taki Türkiye’nin en önemli üslerinden biri olarak kabul ediliyor ve burada yüzlerce Türk askeri, zırhlı birlikler, topçu ekipmanları ve helikopter iniş alanları ile birlikte konuşlanmış durumda.

Ayrıca, bu kaynak, gelişmiş operasyon odasının inşasının, bu üssün stratejik konumunu geliştirme ve güçlendirme çabalarını gösterdiğini vurguladı. Bu durum, Türkiye’nin PKK (Kürt İşçi Partisi) ile silahların bırakılması konusunda tarafların anlaşmasının ardından, Türkiye’nin askeri varlığının devam ettiği bir dönemde gerçekleşiyor.

Bu adımın, Türkiye’nin Kuzey Irak’taki askeri üslerinin genişlemesi ve nüfuzunu artırma yolunda yeni bir aşama olabileceği belirtiliyor.

