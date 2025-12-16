Fidan ve Lübnan Başbakanı arasında gerilimli görüşme

Lübnan gazetesi "Al-Ahbar", Doha Forumu sırasında Lübnan Başbakanı Naevvaf Salam ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında gergin ve olumsuz bir görüşme gerçekleştiğini yazdı.

Gazeteye göre görüşmenin ana odağı, Ankara'nın Lübnan ve Kıbrıs arasındaki deniz sınırlarının belirlenmesine ilişkin anlaşmanın imzalanmasına yönelik güçlü itirazıydı.

Al-Ahbar'a göre, Türkiye Dışişleri Bakanı bu görüşmede Lübnan Başbakanına, Ankara'nın bu eylemi "bölgesel dengelerin haksız bir ihlali" ve Doğu Akdeniz'in deniz sınırlarının belirlenmesi meselesinde doğrudan ilgili olduğunu düşünen ülkelerin rolünün göz ardı edilmesi olarak gördüğünü açıkça belirtti.

Fidan ayrıca bu anlaşmanın sadece Türkiye ve Suriye'nin haklarını ihlal etmekle kalmadığını, her şeyden önce Lübnan'ın kendi haklarını da sorguladığını ve ülkeyi gelecekteki herhangi bir denizcilik çatışmasında kırılgan ve savunmasız bir konuma getirdiğini vurguladı.