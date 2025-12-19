Son haftada İran'da neler yaşandı?

İran'da geçen hafta neler yaşandı? Geçen hafta yurt içinde yaşanan önemli haberleri sizin için derledik.

Cuma, İran'da haftanın son günüdür; Geçen hafta yurt içinde yaşanan önemli haberleri sizin için derledik. İşte geçtiğimiz haftanın özeti:

Pezeşkiyan, Orta Asya gezisini tamamlayarak ülkeye döndü

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 12 Aralık'ta Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'taki temaslarının ardından ülkeye döndü.

Pezeşkiyan, Mehrabad Havalimanı’nda yaptığı açıklamada Kazakistan ve Türkmenistan'ı kapsayan Orta Asya gezisini “olumlu” değerlendirdi.

İran’dan Umman Denizi’nde kaçakçılık operasyonu

İran, Umman Denizi açıklarında düzenlenen operasyonda 6 milyon litre kaçak akaryakıt taşıdığı belirtilen yabancı bir petrol tankerine el koydu, aralarında kaptanın da bulunduğu 18 kişilik mürettebat gözaltına alındı.

Tahran, İran-Çin Düşünce Kuruluşları Forumu'na ev sahipliği yaptı

Forumun açılış töreninde konuşan Çin Halk Cumhuriyeti’nin Tahran Büyükelçisi Cong Peiwu, Tahran-Pekin ilişkilerini değerlendirdi.

Cong Peiwu, “Bu forumun bu dönemde düzenlenmesi hem Çin hem de İran için son derece önemlidir” dedi.

Eylül ayında Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 25. zirvesi sırasında İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in bir araya geldiğini kaydeden Cong Peiwu, “Pekin’de iki ülke liderlerinin buluşmasıyla önemli anlaşmalar imzalandı. 2026, İran ve Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yıldönümü olacak. Karşılıklı ilişkilerin başlangıcından bu yana, iki ülkeye olumlu gelişmeler ve karşılıklı faydalar sağladı ve bölgesel barış ile istikrarda önemli bir rol oynadı” ifadelerini kullandı.

Etiyopya meclis heyetinden İran'a ziyaret

Etiyopya Temsilciler Meclisi Üyesi Tagesse Chafo bu hafta Tahran'ı ziyaret ederek Chafo ayrıca İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkian ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ayrı ayrı görüştü.

Tahran’da Afganistan konulu toplantı

İran’ın başkenti Tahran, 15 Aralık’ta Afganistan konulu Bölgesel Diplomasi Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

Afganistan konulu bölgesel toplantıya Pakistan, Rusya, Özbekistan, Çin, Tacikistan ve Türkmenistan temsilcileri katıldı. İran, toplantıda dış müdahaleye karşı bölgesel iş birliğini vurguladı.

Yerli 3 yeni nükleer tıp ürünü tanıtıldı

Tantım töreni, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif ve İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami'nin katılımıyla Tahran Uluslararası Sergi Merkezi'nde gerçekleşti.

İran Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı değişti

Tuğgeneral Alirrza Elhami, Tuğgeneral Alirıza Sabahiferd'in yerine Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.

Laricani, Rusya Başbakan Yardımcısı ile görüştü

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Tahran'da Rusya Başbakan Yardımcısı Vitaliy Savelyev ile bir görüşme gerçekleştirdi. İki ismin, Rusya ile İran arasında ekonomik bir koridor oluşturacak Kuzey-Güney Koridoru projesini değerlendirdiği kaydedildi.

İran, yeni bir biyokapsül fırlatmaya hazırlanıyor

İran Uzay Teşkilatı Başkanı "İran Uzay Teşkilatı'nın geliştirilmiş biyokapsülü tasarım ve yapım aşamasının sonuna geldi ve önümüzdeki 6 ila 9 ay içinde deneysel olarak ve yörünge altı mesafede fırlatılması planlanıyor." dedi.

Dışişleri Bakanı Erakçi’den Rusya ile Belarus’a önemli ziyaret

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Belarus yetkilileriyle görüşmek üzere Pazar günü Minsk'e geldi. Erakçi, Minsk temasları kapsamında Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov ve Devlet Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksandr Volfoviç ile ayrı ayrı görüştü.

Belarus gezisinin sonunda Erakçi Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmek üzere Salı günü Moskova'ya geldi. İran ve Rusya dışişleri bakanları, Çarşamba günü Moskova'da bir araya geldi. Yapılan görüşmeler sonucunda Dışişleri Bakanlıkları arasında 2026-2028 yıllarını kapsayan bir işbirliği belgesi imzalandı.









