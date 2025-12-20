  1. Dünya
20 Ara 2025 11:34

Kuzey Kore lideri: İsrail bir terörist projesidir

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İsrail'in ABD destekli bir "terörist proje" olduğunu söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yaptığı açıklamada İsrail rejimini ABD tarafından desteklenen bir "terörist proje" olarak nitelendirdi ve ülkenin rejimi tanımama konusundaki uzun süredir devam eden tutumunu vurguladı.

İsrail'i Washington'ın Batı Asya'daki çıkarlarını ilerletmek için kullandığı bir araç olarak gören Kim, rejimi gayrimeşru ilan etti.

1948'de Siyonist rejimin kurulmasından bu yana Kuzey Kore, Filistin davasını her zaman desteklemiş ve Siyonist rejimin Filistinlilere karşı askeri eylemlerini kınamıştır.

Azar MAHDAVAN

