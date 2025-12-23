BM Güvenlik Konseyi, İran Konusunda Toplandı

Bugünkü oturum, 2015 tarihli nükleer anlaşmaya taraf olan üç Avrupa ülkesi Fransa, Almanya ve İngiltere’nin tetik mekanizmasını devreye sokmasından bu yana BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı karar hakkındaki ilk toplantısıdır. Bu ülkeler, tetik mekanizmasının devreye sokulmasıyla, nükleer anlaşma kapsamında askıya alınan İran'a yönelik BM yaptırımlarının yeniden yürürlüğe konulduğunu iddia etmektedir.

Daha önce İran, Rusya ve Çin, BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararının 18 Ekim itibarıyla sona ermesiyle, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) nükleer anlaşmaya ilişkin rapor verme yetkisinin de ortadan kalktığını bildirdi. Üç ülke, Avrupalı tarafların İran’a yönelik yaptırımları yeniden devreye sokmak için tetik mekanizmasını kullanma yetkisinin bulunmadığını vurguladı.

Toplantıda konuşan Rusya temsilcisi, "2231 sayılı BMGK kararının tüm hükümleri, Ortak Kapsamlı Eylem Planı (KOEP) anlaşmasının onaylandığı yıldönümü tarihi 18 Ekim 2025'ten itibaren geçersiz olumuştur” dedi.

Rus diplomat, Batı tarafının İran'a yönelik BM yaptırımların yeniden uygulanması çabalarını “hukuki dayanağı ve geçerliliği olmayan bir girişim” olarak değerlendirdi.

Çin temsilcisi ise, 2231 sayılı BM kararının 18 Ekim 2025’te sona erdiğini ifade ederek, "Ancak bazı ülkeler iddialarında ısrar ederek BM Güvenlik Konseyi üyeleri arasındaki birliği baltalıyor ve aynı zamanda ihtilafları artırıyor, bunlar İran nükleer sorununun siyasi çözümünü daha da zorlaştıracaktır." dedi.

İran temsilcisi: 2231 sayılı karar Ekim ayında sona erdi

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani da yaptığı konuşmada ABD ve Siyonist İsrail'in İran'a yönelik saldırısını bir kez daha BM Şartı'nın açık bir ihlali olarak nitelendirdi.

İrevani, “İran'ın nükleer programına ilişkin 2231 sayılı karar Ekim ayında geçerliliğini yitirdi ve artık hiçbir yasal geçerliliği yok" ifadesini kullandı.

İrevani sözlerine şöyle devam etti:

"İran, Rusya ve Çin'in bu toplantıya karşı çıkma pozisyonlarını teyit etmektedir. 2231 sayılı kararda, Ekim 2025'te sona ereceğini açıkça belirten bir madde içermektedir; bu tarihten sonra kararın görevlerinin devamı için yasal bir dayanak bulunmamaktadır.

Bu nedenle, 2231 sayılı Karar kesin olarak sona ermiştir ve hiçbir sorumluluk taşımamaktadır. BM Genel Sekreteri, BM Güvenlik Konseyi'nin nükleer silahların yayılmasını önleme programı çerçevesinde bir açıklama yapmamalı, rapor sunmamalı veya toplantı düzenlememelidir; zira bu toplantı, BMGK hükümlerinin açık bir ihlalidir.

2231 sayılı kararın, gerek Konsey başkanlığı gerekse diğer mekanizmalar aracılığıyla uygulanmasının devamı tamamen temelsizdir ve BM Güvenlik Konseyi'nin bu konuda hiçbir sorumluluğu yoktur."

İranlı yetkili, 2015 tarihli nükleer anlaşmaya uydukları için Rusya ve Çin'e teşekkür etti.

Said İrevani, "İran'ın nükleer programı tamamen barışçıl niteliktedir." dedi.

İran’ın yıldırma, zorlama veya siyasi baskıya asla boyun eğmeyeceğini vurgulayan İrevani, “İran, nükleer programının barışçıl niteliği konusunda güvence vermeye hazırdır” açıklamasını yaptı.