İrevani: İran baskılara boyun eğmeyecek

İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, Salı günü BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararına ilişkin toplantısında yaptığı konuşmada, “Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın (KOEP) temel ilkeleri tartışmasız ve geçerliliğini korumaktadır: İran’ın nükleer programının münhasıran barışçıl olduğuna dair doğrulanabilir güvencelerin sunulması karşılığında, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) kapsamındaki tüm haklarının uranyum zenginleştirme hakkı da dâhil olmak üzere tam olarak tanınması, tüm yaptırımların kaldırılması, İran ekonomisinin normalleşmesi ve uluslararası ticaret sistemine entegrasyonu” dedi.

İrevani, bu ilkelerin hâlen bütünüyle uygulanabilir olduğunu ve yeni bir anlaşma için sağlam bir temel oluşturabileceğini belirterek, “Temel hedef değişmeden kalmıştır: İran’ın nükleer programı münhasıran barışçıl kalmalıdır ve İran bu yönde gerekli güvenceleri vermeye hazırdır” ifadesini kullandı.

İran’ın BM nezdindeki kıdemli diplomatı, “Fransa ve İngiltere eğer diplomasiye bağlılık konusundaki beyanlarında samimilerse, ABD’yi de bu yolu izlemeye teşvik etmeleri gerekiyor. Aksi takdirde, Washington’un başarısız “sıfır zenginleştirme” politikasını benimsemeye devam eder ve İran’ın NPT kapsamındaki meşru ve devredilemez haklarını inkâr ederlerse, diplomasi fiilen yok edilecek” ifadelerinde bulundu.

İrevani ayrıca, BM Şartı’na seçici biçimde atıfta bulunulmasının ve sözde “güç yoluyla barış” yaklaşımının izlenmesinin hukukun üstünlüğünü zayıflattığını ve bunun yerine “orman kanunu”nu geçirdiğini vurguladı.