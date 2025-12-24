Moskova'da korkunç patlama (+Video)

Rusya'nın başkenti Moskova'da patlama meydana geldi. İlk incelemelere göre, patlama nedeniyle 2'si polis 1'i sivil vatandaş olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, iki trafik polisi memurunun bir polis aracının yakınında şüpheli bir şahsı fark ettiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İki trafik polisi memuru, bir polis aracının yakınında şüpheli bir şahıs gördü. Şahsı gözaltına almak için yaklaştıklarında, bir patlayıcı cihaz infilak etti. Meydana gelen patlama sonucu, iki polis memuru ve memurların yanında duran bir sivil vatandaş hayatını kaybetti.”

Kaynak: Hürriyet