Lübnan'ın güneyinde patlama

El-Meyadin muhabiri, Lübnan'ın sınır kenti Mays al-Cabal’da bir patlama sesinin duyulduğunu bildirdi.

Patlamanın kaynağı ve yol açtığı can kayıplarına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmamış olsa da, söz konusu patlamanın Siyonist rejimin Lübnan’ın bu bölgesine yönelik saldırısından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Siyonist rejimin, Güney Lübnan’a yönelik hava saldırılarını artırdığı ve gerilimi tırmandırdığı bu süreçte, Lübnanlı yetkililer Arap ve uluslararası taraflardan, bu rejimin Lübnan’a karşı geniş çaplı bir askeri operasyona hazırlandığı yönünde uyarılar aldıklarını belirtmişlerdir.