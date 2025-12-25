Sadettin Saran adli kontrol ile serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre, üzerine atılı “uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma” suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Sadettin Saran, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Sadettin Saran için karar verildi: Serbest bırakıldı

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında savcılığa ifade veren Sadettin Saran, ifadesinin tamamlanmasının ardından adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Saran, pazartesi ve perşembe günleri imza verecek.

Adli Tıp’ta test yapıldı

Türkiye’ye dönüşünün ardından ifadeye gelen Sadettin Saran, Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek uyuşturucu testi için kan ve saç örneği vermişti.

Test sonucu pozitif çıkmıştı

Hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı bulunan Sadettin Saran’ın, yapılan testler sonucunda kokain maddesinin pozitif çıktığı öğrenilmişti.

