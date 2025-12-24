İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında adli inceleme başlatılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, gözaltına alındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şu ifadeleri kullandı:

"Şüpheli Steven Sadettin Saran üzerine atılı hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır."

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneğinde yapılan incelemede 'kokain pozitif' olduğu belirlenmişti.