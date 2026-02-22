Pezeşkiyan’dan Japonya’nın Ulusal Günü dolayısıyla tebrik mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Japonya’nın Ulusal Günü dolayısıyla Japonya İmparatoru Naruhito’ya bir tebrik mesajı gönderdi.

Pezeşkiyan, mesajında Japonya’nın Ulusal Günü’nü kutlayarak, iki ülke arasındaki mevcut siyasi irade sayesinde İran ile Japonya arasındaki köklü ve dostane ilişkilerin daha da gelişmesini ve güçlenmesini temenni ettiğini ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı, mesajında ayrıca, Tahran ve Tokyo arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde gelecekte daha da derinleşeceğine olan inancını dile getirdi.