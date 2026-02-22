İran sınır hatlarındaki düşman hareketlerini anbean izliyor

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Ali Cihangahşahi, ülkenin sınır bölgelerinde gerçekleşen tüm faaliyetler ile düşman unsurların hareketlerinin kesintisiz ve eş zamanlı olarak yakından takip edildiğini açıkladı.

Tümgeneral Cihangahşahi, Piranshahr kentinde konuşlu 164’üncü Mobil Taarruz Tugayı’na gerçekleştirdiği denetim ziyareti sırasında birliklerin muharebe hazırlık durumunu ve operasyonel kabiliyetlerini yerinde inceledi. Personelin özverili çalışmalarını takdir eden Cihangahşahi, askerleri silahlı kuvvetler için bir gurur kaynağı olarak nitelendirdi.

Kara Kuvvetleri’nin, ülkenin ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü tehdit edebilecek her türlü riske karşı, sınır hatlarında 7 gün 24 saat esasına dayalı sürekli gözetleme ve izleme faaliyeti yürüttüğünü vurgulayan Cihangahşahi, olası tehditlerin erken aşamada tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Silahlı Kuvvetler Başkomutanı’nın talimatlarına da değinen Cihangahşahi, kapsamlı hazırlık seviyesinin, düşmanın yanlış hesap yapmasını ve saldırgan girişimlerde bulunmasını engelleyen en önemli caydırıcı unsur olduğunu ifade etti.

Komutan ayrıca, modern teçhizat, gelişmiş taktikler, artırılan operasyonel kabiliyetler ve düzenli olarak icra edilen askerî tatbikatlar sayesinde Kara Kuvvetleri’nin, asimetrik tehditlerle etkili şekilde mücadele edebilecek üst düzey bir hazırlık seviyesine ulaştığını belirtti.

Saha ziyareti kapsamında Cihangahşahi, İran’ın kuzeybatı sınırlarında görev yapan birliklerden operasyonel raporlar ve istihbarat değerlendirmelerini de doğrudan inceledi.