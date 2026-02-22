İran–Azerbaycan 17. Ortak Ekonomik Komisyonu Toplanıyor

Mehr Haber Ajansı’nın, İran Yol ve Şehircilik Bakanlığı’na dayandırdığı habere göre toplantı, İran adına Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık, Azerbaycan adına ise Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev başkanlığında yapılacak. İki isim, ülkelerinin komisyon başkanları olarak toplantıya eş başkanlık edecek.

Önceki Mutabakatların Uygulanması Değerlendirilecek

Komisyon toplantısında, bir önceki oturumda imzalanan mutabakat zaptlarının uygulanma süreci taraflarca değerlendirilecek. Ayrıca iki ülke arasında yürütülen ve planlanan ortak projeler ele alınacak.

Görüşülecek başlıca projeler şunlar olacak:

Kelale–Ağbend Köprüsü’nün tamamlanması ve açılışı

Araz Koridoru

Kelale–Culfa arasındaki 107 kilometrelik yolun genişletilmesi

Kelale–Siyerud demir yolu hattının inşası

Hodafarin ve Kız Kalesi (Gız Galası) baraj ve hidroelektrik santrali projeleri

Ticaret, Transit ve Turizm Gündemde

Toplantıda ayrıca İki ülke arasındaki ticari iş birliğinin geliştirilmesi, Tercihli Ticaret Anlaşması’nın nihai hale getirilmesi amacıyla ortak bir çalışma grubunun oluşturulması, Kuzey–Güney Ulaştırma Koridoru çerçevesinde transit ve taşımacılık iş birliği, Batı güzergâhında İran–Azerbaycan–Rusya arasında 2030 yılına kadar 15 milyon ton transit taşımacılık hedefi ve Kültürel iş birliği, turizm ve özellikle sağlık turizminin geliştirilmesi gibi başlıklar müzakere edilecek.

Üst Düzey Temaslar da Gerçekleştirilecek

Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık, Bakü ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev ve Enerji Bakanı Parviz Şahbazov ile görüşecek.

ile ayrı ayrı görüşerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konularını ele alacak.