23 Şub 2026 13:18

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Bakü'de Aliyev'le görüştü

İran Yol ve Şehircilik Bakanı, bugün İran-Azerbaycan Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısını gerçekleştirmek üzere yaptığı Bakü ziyareti kapsamında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık, bu görüşmede ortak projelerin uygulanmasının Tahran-Bakü ilişkilerini derinleştireceğini vurguladı ve İran’ın anlaşmaların hayata geçirilmesini hızlandırma ile ekonomik ve transit işbirliklerini genişletme konusundaki kararlılığına dikkat çekti.

Görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a selamlarını ileterek, işbirliğinin geliştirilmesini ve ortak projelerin hayata geçirilmesini sadece iki taraflı ilişkileri güçlendiren bir etken değil, aynı zamanda bölgesel ilişkilerin genişlemesine zemin hazırlayan bir unsur olarak değerlendirdi.

