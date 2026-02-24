Erakçi'den müzakereler ile ilgili son dakika açıklama

İran Dışişleri Bakanı Seyyed Abbas Erakçi, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, İran’ın bir önceki turda şekillenen mutabakatlar temelinde, “en kısa sürede adil ve hakkaniyetli bir anlaşmaya ulaşmak amacıyla” Amerika Birleşik Devletleri ile Cenevre’de görüşmelere yeniden başlayacağını duyurdu.

Erakçi mesajında, “İran hiçbir koşulda nükleer silah geliştirmeyi hedeflememektedir. Ancak halkımızın yararına barışçıl nükleer teknolojiden faydalanma hakkımızdan asla vazgeçmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Bakan, tarafların önünde tarihi bir fırsat bulunduğunu vurgulayarak, “Karşılıklı endişeleri gideren ve ortak çıkarları güvence altına alan benzersiz bir anlaşma artık mümkün. Bu hedefe yalnızca diplomasiye öncelik verilirse ulaşabiliriz.”dedi.

Erakçi ayrıca İran’ın egemenliğini koruma konusundaki kararlılığını vurguladı:

“Ülkemizin bağımsızlığını savunmak için bugüne dek gösterdiğimiz cesareti müzakere masasına da taşıyoruz. Her türlü anlaşmazlığın barışçıl çözümü için kararlılıkla çaba göstereceğiz.”