Erakçi, Gambiya Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü

Gambiya Dışişleri Bakanı, Ramazan ayının başlamasını İran Dışişleri Bakanı’na, hükümetine ve halkına tebrik ederek Gambiya hükümetinin iki ülke arasındaki dostane ilişkileri ve karşılıklı ilgi alanlarındaki iş birliğini her alanda geliştirme konusundaki kararlılığını vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı da Ramazan ayını Gambiya Dışişleri Bakanı’na, hükümetine ve halkına karşılıklı olarak tebrik ederek İran’ın ikili ilişkileri geliştirmeye ve uluslararası kuruluşlar düzeyinde tutumların eşgüdümünü artırmaya hazır olduğunu ifade etti.

Telefon görüşmesinde, ikili iş birliğini güçlendirme yollarının ele alınmasının yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.