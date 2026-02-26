  1. Dünya
Çin'dan İran'a destek

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, "Çin, İran’ı meşru çıkarlarını ve haklarını koruma konusunda desteklemektedir" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, başkent Pekin’de düzenlenen basın toplantısında, İran hakkında açıklamada bulundu.

Ning, Ortadoğu'daki duruma değinerek, ülkesinin sorunların diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğine inandığını ve güç kullanımına veya tehdide karşı çıktığını söyledi.

Ning, “Çin, İran’ı meşru çıkarlarını ve haklarını koruma konusunda desteklemektedir” dedi.

Sözcü, “Tüm tarafların barışı önemsemesini, itidal göstermesini ve farklılıkları diyalog yoluyla çözmesini umuyoruz” ifadesini kullandı.
 

