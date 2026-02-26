Rusya'dan İran-ABD müzakerelerine tam destek

Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosachev, İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali ile görüştü.

Kosachev, İranlı diplomatla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Rusya’nın İran çevresindeki gerilimin azaltılması gerektiğini vurguladı.

Rus yetkili, İran’ın barışçıl nükleer enerji kullanma hakkının uluslararası hukuk tarafından güvence altına alınması gerektiğine dikkat çekti.

Cenevre'de devam eden İran-ABD müzakereleri hakkında Konstantin Kosachev, “Eğer Cenevre’de somut ve uygulanabilir anlaşmalar tesis edilirse, Rusya Federasyonu bu anlaşmaların teknik ve siyasi altyapı dahil olmak üzere tam olarak icra edilmesi için gerekli olan her türlü desteği İran’a sunmaya hazırdır” diye konuştu.