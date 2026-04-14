Gazze’de ateşkes 2 bin 400 kez ihlal edildi

Gazze Hükümet Bilgi Ofisi, son 6 ay içinde Gazze Şeridi’ndeki ateşkesin İsrail tarafından 2 bin 400 kez ihlal edildiğini açıkladı. İhlallerin; ateş açılması, bombardıman, baskınlar ve yıkım faaliyetlerini kapsadığı belirtildi.

Açıklamaya göre, söz konusu saldırılarda 754 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 100 kişi yaralandı. Yaralı ve hayatını kaybedenlerin yüzde 99’undan fazlasının kadın ve çocuklar dâhil olmak üzere siviller olduğu vurgulandı.

Bilgi Ofisi ayrıca, son 6 ayda yerleşim bölgelerinde 50 Filistinlinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bu dönemde, 36 bin 800 yolcudan yalnızca 2 bin 703 kişinin Refah Sınır Kapısı’ndan geçiş yapabildiği; 110 bin 400 kamyondan ise sadece 41 bin 714’ünün girişine izin verildiği aktarıldı. Yakıt girişinin de yüzde 14 seviyesinde kaldığı ve bunun, yeterli yardım, yakıt, tıbbi malzeme ve yeniden inşa ekipmanlarının bölgeye ulaştırılmadığını gösterdiği belirtildi.

Gazze Hükümeti Bilgi Ofisi, devam eden ihlallerin uluslararası hukukun çiğnenmesi anlamına geldiğini belirterek, uluslararası topluma ateşkes anlaşmasının uygulanması, sivillerin korunması ve yardım girişlerinin güvence altına alınması için sorumluluk çağrısında bulundu.