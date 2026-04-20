Trump'tan yeni iddia: İran'la anlaşma bugün imzalanacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la olan müzakereler hakkında konuştu. New York Post gazetesine konuşan Trump, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve ABD heyetinin İran ile müzakereler için birkaç saat içinde Pakistan'a ineceğini söyledi.

Donald Trump, Fox'a yaptığı açıklamada ise, İran ile imzaların bugün atılacağını iddia etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile ikinci tur müzakerelerle ilgili henüz bir plan olmadığını söyledi.

Ancak Anadolu Ajansı'na konuşan kaynaklar, İranlı heyetin Hürmüz'deki son gelişmelere rağmen 2. tur müzakereler için ABD ile görüşmek üzere Pakistan'a gideceğini ileri sürdü.