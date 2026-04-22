  1. Dünya
  2. Amerika
22 Nis 2026 11:54

NBC: Trump'ın İran’ın askeri kapasitesine ilişkin iddiaları gerçeği yansıtmıyor

NBC: Trump'ın İran’ın askeri kapasitesine ilişkin iddiaları gerçeği yansıtmıyor

NBC’nin haberine göre ABD istihbaratı, İran’ın askerî kapasitesinin yok edilmediğini ve hâlâ binlerce füze ile İHA’ya sahip olduğunu belirtiyor.

NBC News, ABD’li yetkililerin İran’ın askerî kapasitesine ilişkin iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Haber'e göre, ABD istihbarat servisleri İran’ın hâlâ büyük askerî kaynaklara sahip olduğunu değerlendiriyor.

Bu durum, Donald Trump ve ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth’in İran’ın askerî gücünün tamamen yok edildiği yönündeki açıklamalarıyla çelişiyor.

Haberde ayrıca, James Adams’ın daha önce İran’ın hâlâ binlerce füze ve insansız hava aracına sahip olduğunu kabul ettiği aktarıldı. Bu kapasitenin, bölgedeki ABD askerleri için ciddi bir tehdit oluşturabileceği ifade edildi.

Yeni ABD istihbarat raporuna göre ise, zarar gören birçok İran füze rampasının onarılabilir durumda olduğu ya da yer altındaki tesislerde gizlendiği belirtildi.

News ID 1936150

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha