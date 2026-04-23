Gazze'de şehit ve yaralı sayısı arttı

Şahab Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun son 24 saat içinde bölgeye düzenlediği saldırılar sonucu 6 kişinin şehit olduğunu, 18 kişinin ise yaralanarak hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

Açıklamada, bazı kurbanların hâlen enkaz altında veya sokaklarda bulunduğu, ekipman yetersizliği ve arama‑kurtarma ekiplerinin sınırlı imkânları nedeniyle bu kişilere ulaşılamadığı belirtildi.

Paylaşılan istatistiklere göre:

• 11 Ekim’de ilan edilen ateşkes sonrasında toplam şehit sayısı 972’ye, yaralı sayısı 2235’e yükseldi.

• Enkaz altından çıkarılan cenazelerin sayısı 761 oldu.

Ayrıca,

• 7 Ekim 2023’te savaşın başlamasından bu yana toplam şehit sayısı 72 bin 568, yaralı sayısı ise 172 bin 338 kişiye ulaştı.