Erakçi'den Pakistan'a ikinci ziyaret

Tesnim Haber Ajansı, Erakçi’nin Pakistan ziyaretinin önceki görüşmelerin devamı niteliği taşıdığını belirtti.

Buna göre Pakistan’daki görüşmelerde, İran’ın savaşın sona erdirilmesine ilişkin koşulları, Hürmüz Boğazı’nda yeni yasal rejimin uygulanması, deniz ablukasının kaldırılması ve savaş tazminatı talebi gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

Erakçi, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geri döndüğü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile görüştü.

İkilinin gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi verilmedi.

Erakçi yarın Moskova'da Putin ile bir araya gelecek

Erakçi’nin Pakistan ziyaretinin ardından Rusya'ya gideceği ifade edildi.

Bakan Erakçi yarın Moskova'da Rusya lideri Vladimir Putin ile bir araya gelecek.