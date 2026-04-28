İran’dan Pakistan’a teşekkür

İran’ın Pakistan Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İran ile ABD arasındaki görüşmelerin kolaylaştırılması ve arabuluculuk çabaları nedeniyle Pakistan’a teşekkür etti.

Büyükelçi, ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğünü belirttiği “yasa dışı savaşın” ardından sağlanan ateşkes sonrası yapılan görüşmelere katkı sunan Pakistanlı yetkililerin rolüne dikkat çekerek şunları yazdı:

“Diplomatlar, uluslararası koordinasyonun güvenilir temsilcileri olarak; sabırlı diyalog, empati ve karşılıklı anlayış sanatıyla uluslararası ilişkilerin hassas karmaşıklıklarını yönlendirme sorumluluğunu üstlenen barış mimarlarıdır.”

Emiri Mukaddem, özellikle Muhammed Ishak Dar başta olmak üzere Pakistan Dışişleri Bakanlığı’nın deneyimli diplomatlarına teşekkür ederek, “Heyetler ve görüşmeler için kolaylaştırma, koordinasyon ve düzenlemelerin titizlikle hazırlanmasındaki yorulmak bilmeyen çabaları için içtenlikle minnettarım.” ifadelerini kullandı.

İranlı büyükelçi ayrıca, bu çabaların siyasi iradeyi somut diplomatik süreçlere dönüştürdüğünü belirterek, “Bu, diplomasinin en gerçek anlamıdır; sadece sözler değil, diyaloğu mümkün kılan ve barışı ulaşılabilir hale getiren sessiz ve sürekli bir çabadır. Gösterdikleri profesyonellik ve bağlılık derin bir takdiri hak ediyor.” dedi.