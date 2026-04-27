Al Jazeera: Hürmüz Boğazı ablukası İran’a geri adım attırmadı

Al Jazeera’nın haberine göre İran, Hürmüz Boğazı’nı ABD ve İsrail’e karşı en önemli stratejik kozlarından biri olarak korumaya devam ediyor ve Washington bu kozun etkisini ortadan kaldıramadı.

Arap medya kuruluşu, analistlere dayanarak ABD Başkanı Donald Trump’ın İran limanlarına yönelik deniz ablukasını sürdürme politikasının Tahran’ı geri adım atmaya zorlamadığını, hatta bazı durumlarda İran’ın lehine sonuçlar doğurduğunu yazdı.

Habere göre uzmanlar, İran’ın diğer ülkelerin petrolünün Hürmüz Boğazı’ndan geçişini sınırlaması ve ABD’nin de İran petrol ihracatını durdurması durumunda fiilen boğazın kapanabileceğini belirtiyor. Böyle bir senaryonun petrol fiyatlarını artıracağı, küresel ekonomiye baskı yapacağı ve ABD için savaş maliyetlerini yükselteceği ifade ediliyor.

Al Jazeera ayrıca İran’ın özellikle Çin’e yönelik petrol ihracatının tamamen durmadığını ve bunun “maksimum baskı” politikasının uygulanmasını zorlaştırdığını belirtti. Öte yandan İran’ın coğrafi konumu, uzun kıyı şeridi, İHA ve füze kapasitesi ile deniz mayınları kullanma ihtimali, bu su yolunun ABD tarafından tamamen kontrol edilmesini oldukça zorlaştırıyor.

Haberde, İran’ın gemi geçişlerini yöneterek ve Çin gibi ortaklarla daha yakın iş birliği kurarak ABD ile müttefikleri arasındaki ayrışmayı artırabileceği de vurgulandı. Uzmanlar ise krizin kalıcı çözümünün askerî gerilimi artırmak değil, müzakere olduğunu belirtiyor.