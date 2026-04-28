İran’dan ABD’ye tepki: Bu, deniz haydutluğunu yasallaştırmaktır

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’li yargı yetkililerinin İran petrolü taşıyan gemilere el konulması ve yüklerine el konulması yönünde talimat verildiğini kabul etmelerine tepki olarak, X sosyal medya platformunda şunları yazdı:

“Bu [İran petrolü taşıyan gemilerin durdurulması ve yüklerine el konulması emri], uluslararası sularda deniz haydutluğu ve silahlı yağmanın resmen yasallaştırılmasından başka bir şey değildir.”

Bekayi sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu, denizlerde korsanların hâkim olduğu döneme geri dönüş anlamına geliyor! Tek fark, artık onların devlet kararıyla faaliyet göstermeleri, resmi bayrak altında hareket etmeleri ve yağmalarını ‘hukukun uygulanması’ olarak adlandırmalarıdır.”

İranlı sözcü, ABD’nin bu “utanmaz davranış ve açık hukuk ihlali” nedeniyle tamamen hesap vermesi gerektiğini vurgulayarak, bu tür eylemlerin uluslararası hukuka ve serbest ticarete benzeri görülmemiş bir darbe vurduğunu ve deniz güvenliğinin temel ilkelerini tehdit ettiğini ifade etti.