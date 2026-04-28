İşgalci İsrail ordusu Lübnan'da ateşeks dinlemiyor

Arap medyasına göre Siyonist İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi.

El Cezire muhabiri, Lübnan'ın güneyindeki Macdal Salem, Şakra, Tabnin ve Sultaniye bölgelerinin bombalandığını bildirdi.

Bu arada Siyonist rejim ordusu Bent Cebil için tahliye uyarısı yaptı.

İşgal ordusu sözcüsü Adraee de, Ganduriye, Burc Kalavay, Kalavay, Suvane, Cimcimiye, Safed ed-Bıddih, Beraşit, Şakra, Ayta el-Cebel, Tebnin, Sultaniye, Bir es-Senabil, Dunin, Hırbet Silm, Sila ve Deyr Kifa beldeleri sakinlerinden yaşadıkları yerleri terk etmelerini istedi.

İsrail ordusunun söz konusu beldelerde şiddetli saldırılar düzenleyeceğini belirten Adraee, buradaki Lübnanlılara Sayda kentine gitme çağrısı yaptı.

Adraee, Hizbullah'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini iddia etti.

İsrail ordusunun saldırı tehdidinde bulunduğu beldeler Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği alanların dışında yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

