Ateşkes İhlalleri Sürüyor: İsrail’e Ait İHA’lar Beyrut Üzerinde Uçtu

Lübnanlı kaynaklar, İsrail’e ait insansız hava araçlarının (İHA) Beyrut ve Dahiye semaları üzerinde alçak irtifada uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.

El-Neşre’nin aktardığına göre, İsrail İHA’ları güney Lübnan’daki Sur kentine bağlı el-Mansuri beldesinde bir motosikleti hedef aldı. Saldırının ardından bölgede can kaybı ve yaralanmalara ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan İsrail savaş uçaklarının, Bint Cübeyl ilçesine bağlı Yatır ve Braaşit beldelerini bombaladığı bildirildi. İsrail ordusuna ait topçu birliklerinin ise Mercayun ilçesindeki Beni Hayan ve Talluse beldelerinin batı kırsalını top atışlarıyla hedef aldığı kaydedildi.

Aynı zamanda İsrail topçusunun Vadi el-Hucayr bölgesinde; Furun, el-Ganduriye, Tulin, Mecdel Zun, el-Mansuri, es-Savvane ve Kalaviye beldelerini yoğun şekilde bombaladığı aktarıldı.

Bint Cübeyl ilçesine bağlı Haris ve et-Tiri beldelerinin de İsrail savaş uçaklarının hava saldırılarına maruz kaldığı ifade edildi.

Lübnanlı kaynaklar ayrıca, İsrail savaş uçaklarının Sur bölgesi semalarında geniş çaplı uçuşlar gerçekleştirdiğini duyurdu.