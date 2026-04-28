Lübnan'da şehit  sayısı 2 bin 534'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan sonra düzenlediği saldırılara ilişkin şehit ve yaralı sayısını paylaştı.

Buna göre, geçen sürede İsrail saldırılarında şehit sayısı 2 bin 534'e, yaralı sayısı 7 bin 863'e ulaştı.

Bu sürede İsrail saldırıları nedeniyle 16 hastanenin zarar gördüğü ve toplam 100 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürüyor.