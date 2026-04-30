ABD'nin Ford uçak gemisi Ortadoğu'dan ayrılıyor

Washington Post (WP) gazetesinin ismini açıklamak istemeyen ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, uçak gemisinin bölgeden tam olarak ne zaman ayrılacağı belirsizliğini koruyor.

Yetkililer, Venezuela'daki askeri operasyon ile ABD/İsrail-İran Savaşı dahil yaklaşık 10 aydır görevde olan geminin, 4 bin 500 denizciyle Ortadoğu'dan ayrılıp ülkeye dönüş yolculuğuna başlayacağını söyledi.

Bu uçak gemisinin onarım çalışmaları için bölgeden ayrılacağı öğrenildi.

USS Gerald R. Ford'un dün itibarıyla 309 gündür denizde olduğu belirtiliyor.