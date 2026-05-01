İrevani: ABD ve İsrail’in saldırısına katılan devletler hesap vermeli

İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanı’na gönderdiği mektupta, ABD ve İsrail’in saldırısına katılan ülkelerin sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.

İrevani mektubunda, İran İslam Cumhuriyeti’nin Katar, Bahreyn Krallığı, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan Krallığı, Kuveyt ve Ürdün Krallığı tarafından gönderilen mektuplarda yer alan tüm asılsız suçlamaları ve dayanağı olmayan iddiaları kesin ve güçlü bir şekilde reddettiğini ifade etti.

İran’ın BM Büyükelçisi, söz konusu ülkelerin “meşru müdafaa hakkını kullandıkları” yönündeki iddialarının geçerli ve yasal bir meşru müdafaa olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı. İrevani, bu eylemlerin BM Şartı’nın 51. maddesi kapsamında meşru müdafaa sayılmadığını, aksine uluslararası hukuka aykırı fiiller olduğunu belirtti.

İrevani ayrıca, bu eylemlerin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 14 Aralık 1974 tarihli 3314 sayılı kararının 3. maddesinin © bendi uyarınca “saldırı eylemi” kapsamında değerlendirildiğini kaydetti. Bu nedenle söz konusu devletlerin uluslararası hukuk çerçevesinde sorumluluk taşıdığını ifade etti.