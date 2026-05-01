Fars Körfezi: Coğrafyanın Stratejik Bir Silaha Dönüştüğü An

30 Nisan İran’da Ulusal Fars Körfezi Günü olarak anılır. Bu tarih, Safevi döneminde İran güçlerinin Hürmüz’ü fethetmesini ve sömürgeciliğe karşı direnişi hatırlatır. Ancak bugün bu su havzası yalnızca tarihî ve medenî bir miras değil; aynı zamanda küresel ekonominin nabzı ve dünyanın en hassas jeopolitik boğazlarından biridir.

28 şubatta yaşanan savaş ve Hürmüz Boğazı’nın tek taraflı ve “mantıklı” biçimde kapatılması, İran’ın coğrafi avantajına dayanarak güç dengesini nasıl etkileyebileceğini ve Fars Körfezi enerjisine olan küresel bağımlılığı nasıl caydırıcı bir araca dönüştürebileceğini göstermiştir.

1. Günümüz Dünyasında Fars Körfezi’nin Jeopolitik ve Ekonomik Önemi

Fars Körfezi sıradan bir su yolu değil; küresel ekonominin kalbi ve büyük güçlerin çıkarlarının kesişim noktasıdır. Stratejik konumu sayesinde Avrupa, Asya ve Afrika’yı birbirine bağlar; ticaret, enerji ve uluslararası güvenlikte merkezi rol oynar.

Bölgenin önemi üç temel faktörden kaynaklanır:

*Özellikle Hürmüz Boğazı üzerindeki benzersiz coğrafi konum ve hâkimiyet

*Dünya enerji arzının büyük bölümünü sağlayan zengin petrol ve doğalgaz rezervleri

*Enerji ihracatı, mal ithalatı, sermaye ve hatta askeri ekipman transferinde merkez olan büyük limanlar

Son kriz öncesinde dünya ham petrolünün yaklaşık %20–25’i ve sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) %20’den fazlası HürmüzHürmüz Boğazı’ndan geçiyordu — bu da günde yaklaşık 16–20 milyon varil petrol anlamına geliyordu. Bu rakamlar, bu su yolunda yaşanacak herhangi bir aksamanın küresel enerji piyasalarına, yakıt fiyatlarına, havacılık sektörüne, turizme ve hatta finansal piyasalara doğrudan şok dalgaları gönderebileceğini göstermektedir.

Hukuki ve deniz coğrafyası açısından bakıldığında, İran’ın Fars Körfezi’ndeki konumu benzersizdir. İran, yaklaşık 40 adanın (bazı kaynaklara göre 45) sahibi olup bunlar arasında Kiş, Keşm (İran’ın en büyük adası), Hürmüz, Lark, Ebu Musa, Büyük ve Küçük Tunb, Lavan ve Hengam yer almaktadır. Bu adalar yalnızca deniz ulaşımını ve güvenliğini kontrol etmek için değil, aynı zamanda askeri, ekonomik ve turistik varlık için de önemli üslerdir.

Bölgedeki dış güçlerin varlığı ise çoğu zaman güvenlik sağlamaktan ziyade gerilim ve güvensizliğin başlıca kaynaklarından biri olmuştur.

2. Hürmüz Boğazı: Dünyanın En Hayati Enerji Boğazı

Hürmüz Boğazı, İran ile Umman arasında yer alan ve Fars Körfezi’ni Umman Denizi ile Hint Okyanusu’na bağlayan stratejik bir geçittir. Bu boğaz hâlâ dünyanın en önemli petrol koridoru olarak kabul edilir ve burada yaşanacak en küçük bir aksama bile küresel piyasaları sarsmaya yeter.

Bir çatışma durumunda bu boğazın kapatılması veya geçişlerin sınırlandırılması yalnızca askeri bir adım değildir. Karşı taraf aynı anda çok katmanlı bir ekonomik, siyasi ve diplomatik krizle karşı karşıya kalır:

*Enerji fiyatlarında büyük artış,

*Küresel tedarik zincirlerinde aksama,

*Fars Körfezi petrolüne bağımlı ülkelerin (özellikle Avrupa, Doğu Asya ve Hindistan) ekonomileri üzerinde baskı,

*Benzeri görülmemiş lojistik zorluklar.

Modern savaşlarda coğrafyaya ve stratejik boğazlara hâkim olmak çoğu zaman yalnızca askeri üstünlükten daha belirleyici olabilir. İran’ın bu kritik enerji noktasının merkezinde yer alması, doğru kullanıldığında her türlü çatışmanın maliyetini ciddi şekilde artırabilecek benzersiz bir caydırıcılık kapasitesi sunmaktadır.

3. Fars Körfezi Denklemlerinde İran’ın Stratejik Konumu

*İran, Fars Körfezi’nin üç ana gücünden biri olarak konumunu üç temel sütun üzerine kurmuştur:

Hürmüz Boğazı ve Fars Körfezi’nin kuzey kıyıları üzerindeki jeopolitik kontrol

*Gelişmiş füze kapasitesi ve bölgesel caydırıcılık (uzun menzilli İHA’lar dâhil)

*Irak’tan Yemen’e uzanan çevrede siyasi ve askeri etki

*Bu unsurlar, geniş uluslararası anlaşmalara ihtiyaç duyulmadan bile İran’ın bölgesel ve küresel pazarlık gücünü korumasını sağlamakta ve İran’a karşı yapılacak herhangi bir askeri hesaplamayı maliyetli hâle getirmektedir.

28 Şubat Krizi: Savaşın Başlangıcı ve İran’ın Tepkisi

28 Şubat'da Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, “Epik Öfke Operasyonu” adı altında İran’a karşı koordineli hava saldırıları başlattı. Bu saldırılar askeri tesisleri, nükleer altyapıyı ve bazı üst düzey yetkilileri hedef aldı.

İran ise geniş çaplı füze ve İHA saldırılarıyla İsrail’e, bölgedeki Amerikan üslerine ve ilgili hedeflere karşılık verdi. En önemli adımlardan biri Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin ciddi şekilde sınırlandırılması oldu. Bu hamle kısa sürede küresel bir ekonomik krize dönüştü ve son on yılların Batı Asya’daki en ciddi jeopolitik-askeri gerilimlerinden biri olarak kayda geçti.

5. Hürmüz Boğazı’nın Tek Taraflı Kapatılması: Çok Katmanlı Bir Stratejik Hamle

Krizin ilk günlerinde İran Devrim Muhafızları, ABD, İsrail ve onların Batılı müttefikleriyle bağlantılı gemilere Hürmüz Boğazı’nın kapatıldığını açıkladı. Buna karşılık Çin, Hindistan, Rusya ve bazı diğer ülkelerin gemilerine belirli şartlarla geçiş imkânı tanındı.

Bu yaklaşım uluslararası diplomatik baskıyı Batı üzerinde artırdı ve büyük güçler arasındaki görüş ayrılıklarını derinleştirdi.

İran bu sınırlamayı uygulamak için farklı araçların birleşimini kullandı:

*Sürat tekneleri, kıyı savunma füzeleri ve İHA’larla hedefli saldırılar

*Deniz mayınları yerleştirme tehdidi

*Uydu navigasyon sistemlerinde sınırlı elektronik karıştırma

*Sonuç olarak enerji piyasalarında benzeri görülmemiş bir şok yaşandı: petrol ve gaz fiyatları hızla yükseldi, Avrupa ve Asya’da yakıt tedariki zorlaştı ve savaşın başında İran karşıtı adımları destekleyen bazı ülkeler ciddi ekonomik baskıyla karşı karşıya kaldı.

6. Hürmüz Krizinin 40 Günlük Savaş Üzerindeki Etkisi

Yaklaşık 40 gün süren savaş, karşı taraf için “stratejik kazanım getirmeyen bir savaş” olarak değerlendirildi. Yoğun saldırılara rağmen ilan edilen temel hedeflerin hiçbiri gerçekleşmedi: İran’ın nükleer ya da füze kapasitesinin tamamen yok edilmesi veya Tahran’ın siyasi pozisyonunun kökten değiştirilmesi mümkün olmadı.

Buna karşılık İran, caydırıcılık araçlarına “Hürmüz Boğazı’nın seçici kontrolü” gibi yeni bir unsur ekledi.

Ekonomik sonuçlar ise 1970’lerin petrol şoklarından bu yana küresel enerji arzında yaşanan en büyük sarsıntılardan biri olarak tanımlandı. Enerji fiyatları hızla yükseldi, finans piyasaları büyük dalgalanmalar yaşadı ve savaşın maliyeti tüm taraflar için milyarlarca dolara ulaştı.

Bu süreçte bir “çifte kuşatma” ortaya çıktı: ABD donanması İran’ı kuşatmaya çalışırken İran da Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolüyle karşı bir baskı aracı oluşturdu. Bu durum müzakereleri ve geçici ateşkes girişimlerini doğrudan etkiledi ve coğrafyanın askeri üstünlüğe karşı bile ne kadar belirleyici olabileceğini gösterdi.

7. Savaş Sonrası Denklem: Yeni Batı Asya

İran’ın coğrafi avantajlarını ve asimetrik araçlarını kullanarak güç dengesini etkileyebileceğini açık biçimde gösterdi. Bu olaydan sonra bölge daha askerileşmiş, ağ yapılarıyla birbirine bağlı ve daha gergin bir düzene doğru ilerlemektedir.

Fars Körfezi’nin güvenliği, İran’ın nükleer eşik durumu, İsrail’in hareket alanı, ABD’nin bölgedeki varlığı ve Çin ile Rusya gibi orta güçlerin rolü yeniden tanımlanmaktadır.

Sonuç

30 nisan Fars Körfezi, İran’ın tarihî kimliğinin, medeniyetinin ve ulusal gücünün her zamankinden daha güçlü bir sembolüdür. 1404 Esfend krizinde Hürmüz Boğazı’nın tek taraflı ve stratejik biçimde kapatılması, Batı üzerinde ciddi ekonomik baskı oluşturan, diplomasinin yönünü değiştiren ve coğrafyanın en etkili caydırıcı araçlardan biri olduğunu gösteren çok boyutlu bir hamle olarak öne çıktı.

Bu tarihî sınav yalnızca Fars Körfezi’nin savunulması açısından önemli bir sayfa açmakla kalmadı; aynı zamanda dünyaya açık bir mesaj verdi:

İran’a yönelik herhangi bir saldırının maliyeti yalnızca bölgesel değil, küresel olacaktır.

Fars Körfezi, hem adıyla hem de tarihî ve jeopolitik gerçekliğiyle Fars Körfezi olarak kalmaya devam edecektir.