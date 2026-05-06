Galibaf: İran halkı boyun eğmeyecek

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Galibaf, ABD’nin deniz ablukasına değinerek, “Düşman, ekonomik baskı ve medya savaşı ile bizi teslim etmeye çalışıyor. İran halkı canını feda eder ama teslim olmaz; düşmanın bunu henüz anlamamasına şaşırdım” dedi.

Düşmanın sinsi planlarına dikkat çeken Galibaf, “Askeri saldırıları, özellikle de terörist saldırı ihtimalini düşük görmüyoruz.” ifadesini kullandı.

Galibaf, İran’ın savaştaki “kesin zaferinin” ülkeyi uluslararası arenada etkili bir oyuncuya dönüştüreceğini dile getirdi.

Süreçte yeni bir döneme girildiğini anlatan Galibaf, hem yöneticilere hem halka birlik ve tasarruf çağrısı yaptı.

İran Meclis Başkanı, hem İran içinde hem de İran dışında bulunanların birlik ruhu içerisinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

