Türkmen Düğünü

Renkli, göz kamaştırıcı ve aynı zamanda esrarengiz olan Türkmen düğünlerinin aile ve aşiret gücünü arttırdığı düşünülüyor.

Türkmen düğünleri bir sürü sırla kaplıdır: renkli ve desenli kıyafetleri gibi. Günümüzde Kuzey Horasan’da yaşayan Türkmenlerin arasında gördüğümüz kültür, nesilden nesile ve göğüsden güğüse aktarılmıştır. Bunların eskiye kıyasla giderek farklılaştığına rağmen hala esaletini koruması dikkat çekicidir. Düğün merasimi Türkmenlere farklı açılardan önem taşımaktadır ki bunlardan biri ekonomik tarafı ve aşiret açısından itibarıdır, çünkü Türkmenlere göre evlilik ve çocuk sahibi olmak, aile ve aşiret gücünü arttırıyor.